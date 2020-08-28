大陸半導體廠武漢弘芯爆發財務黑洞，面臨資金斷鏈危機，相關供應商也遭受波及，包括2家台廠帆宣和亞翔旗下的亞翔集成也誤踩陸廠地雷。

集微網報導，大陸武漢市東西湖區政府近日宣布，半導體大廠武漢弘芯資金出現缺口，隨時面臨資金斷鏈的風險。

當初武漢弘芯規畫12吋晶圓廠總投資額約200億美元（約台幣6000億），主要投資項目為14奈米製程產線，總產能規劃為每月3萬片；7奈米以下製程產線，總產能規劃為每月3萬片；以及晶圓級先進封裝生產線。

武漢弘芯財務風暴非空穴來風，市場先前就傳出武漢弘芯建廠時積欠工程包商工程款、土地遭查封等問題，加上新冠疫情升溫期間，武漢封城76天，採購設備也無法裝機，衝擊公司整體營運。

報導指出，2019年11月傳出武漢弘芯拖欠分包商環宇基礎工程4100萬人民幣（以下同），因此被告上法院，導致工程用地的使用權被查封，之後，總包商武漢火炬出面致歉，並透露弘芯欠工程款高達7億元。

台廠供應鏈帆宣表示，因未收到工程尾款，將賣給弘芯的特氣櫃設備已從廠區撤離，會持續與客戶密切溝通；而亞翔子公司亞翔集成因承攬弘芯潔淨室及機電系統工程，也被弘芯拖欠5000萬元工程款。

(中時新聞網)