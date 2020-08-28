受到全球籠罩新冠肺炎下，NB訂單被一路追著跑，MEMS(數位麥克風)晶片廠鈺太(6679)營運吃補丸，鈺太今股價逆勢走揚，漲幅一度逾2%，股價最高達213.5元，展望下半年，除NB需求持續發熱外，還有TWS新品加上遊戲機PS5的穩定出貨，鈺太營運動能十足。

目前因為新冠肺炎在美國疫情反撲，許多美國大學已經宣布新學期在今秋開學之後很多個課程都改為遠端教學，NB供應商將成為這波疫情下的受惠者之一，不僅如此，日本中小學1人1機計畫提前帶來700萬台以上行動運算訂單，Chromebook因具有軟硬成本及本地業者支持等優勢，可望成為日本1人1機教育標案最大贏家，鈺太占比Chromebook出貨高達70%，Chromebook主要代工是廣達(2382)，廣達則是鈺太的主要供應商，受益程度可期；至於NB方面，目前占比約40%，市占率下半年會朝向50%邁進。

除NB、Chromebook市場大好外，TWS市場上半年在疫情衝擊下，終端消費市場較弱，下半年也陸續出現回溫跡象，隨著ANC(主動降噪)功能導入下，單一產品會需要更多的MEMS(數位麥克風)，目前鈺太已經有30多個客戶。

另外，鈺太也為Sony最新遊戲機PS5供應商，已自4月開始出貨，估計一年可以出貨PS5約4000萬顆，以PS系列產品週期5~7年來看，為鈺太長線動能，且目前僅Sony將語音控制納入引入遊戲主機中，未來若獲得任天堂和微軟等其他遊戲機跟進，市場規模將倍數成長。

(時報資訊)