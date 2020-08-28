國泰金(2882)旗下國泰證券公布8月投資氣象觀察，隨著11月美國總統大選逐漸逼近，對美國、大陸、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法。國泰證券觀察美中貿易爭端下的陸股與港股動態，嗅出中港股市近期漲勢大的觀察重點，將是資金面與政策面。

國泰證券指出，中美股市近期未受疫情持續蔓延，以及川普多方制裁大陸的影響漲勢驚人，港交所7月宣布推出「恒生科技指數-Hang Seng TECH Index」追蹤市值前30大且在香港上市的科技企業，由於該指數參考美國那斯達克指數編排方式，市場也稱作「港版納指」，消息宣布翌日所有成分股皆以上漲作收。

此外，阿里巴巴旗下的螞蟻集團擬於大陸科創版及香港主板進行AH股IPO雙掛牌，若順利上市，籌資規模將超越沙烏地阿拉伯國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)，成為全球最大的IPO，阿里巴巴股價也因此利多創短期新高。

陸股政策面部分，中國銀保監會宣布幾項利多政策與監管政策，利多為將放寬大陸保險企業資金投入股市的上限，從30％放寬至35％，同時亦鼓勵券商合併。

監管政策則是嚴禁資金違規流入股市、再套現流向房地產市場、加強複雜性結構型產品審核、禁止不當銷售與宣傳等。國泰證券分析，在上述兩項政策推升與執行下，陸股未來緩步向上，呈現健康牛市的機會相對偏高。

國泰證券認為，在大陸官方釋放利多之下，全球中概股將再度掀起一波「海歸潮」，除了政策性牛市可望再現，美國總統川普在美不斷以犀利的言論抨擊大陸與新冠肺炎，日前美國參議院通過的《外國公司控股責任法案》，將會限制中資企業在美國任何一個證券交易所上市。

由於預期相關作為將加速中資企業返回香港，甚至大陸的資本市場，目前全球科技產業供應鏈皆高度考量如何在中美兩大陣營之間，將生產風險降到最低。國泰證券建議投資人，不妨利用券商複委託平台，留意香港恆生指數題材，利用ETF或個股建立適合自身風險屬性的投資組合。

(時報資訊)