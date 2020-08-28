聯合航空加入其他同業的大規模裁員預告潮，周四宣布因政府未能提出進一步的援助，該公司將實施歷來規模最大的機師無薪假計畫，預計今年必須裁減2,850名機師，相當於機師總人數約21%。

新冠肺炎疫情對航空業造成毀滅性的衝擊，隨著現行的援助計畫即將在9月底落日，美國航空業已經向政府請求提供新一輪250億美元，以資助到明年3月的員工薪資。

當初美國政府提供航空業第一筆250億美元紓困金的條件，是不得在10月1日前裁員，隨著這個期限將至及新紓困案仍卡在府會談判僵局中，航空公司最近開始陸續發布10月起的裁員計畫。

聯合航空通知員工，將在10月1日至11月30日執行這項將影響2850名機師的人力裁減計畫，規模遠超出本周稍早前達美航空公布的裁減1900名機師，以及美國航空規畫的1600人。

聯合航空機師工會發布聲明表示，儘管其他航空公司選擇透過自願方式裁減人力，但很可惜聯合航空能提供給機師這樣的選項有限，所以只能選擇這個史上最多機師放無薪假的方式。該公司並表示，這個數字是基於今年底之前的航空旅行需求及公司預期的航班。

(時報資訊)