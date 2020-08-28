受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金，根據櫃檯買賣中心統計，截至8月28日止，累計發行金額已達4641億元，相較去年同期發行量2679億元增長73%，並已超越102年全年發行4628億元紀錄，創下歷史新高，預估全年發行量有機會挑戰7000億元新紀錄。

櫃買中心表示，受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金，致使今年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至8月28日止，轉換公司債發行金額為312億元，較去年同期成長34%，而普通公司債的發行更呈快速增長趨勢，發行金額已達4329億元，較去年同期增長77%，部分企業趁機借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險，另部分企業則配合資本支出需求，籌措低利長期資金，亦有企業預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。

值得注意的是，今年普通公司債市場不同以往，增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人，如中華電(2412)、中鴻(2014)、台積電(2330)、台汽電(8926)及元大證金，其中最受市場矚目為台積電在睽違公司債市場6年後，今年已陸續發行739億元，躍升為今年公司債最大發行人，除預計於9月上旬將再發行156億元外，後續仍可望持續參與公司債與國際債券之發行。

此外，金融控股公司於今年已合計發行711億元，大幅超越去年發行總額(510億元)，其中國泰金(2882)今年已發行89億元，並規劃於9月上旬再發行211億元公司債。

櫃買中心指出，經統計公開資訊觀測站之相關資訊，目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度約有2972億元，後續公司債市場發行動能充沛，預估全年發行量有機會挑戰7000億元新紀錄。

(時報資訊)