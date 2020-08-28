國民黨傳財務困難 侯友宜：協助募款 10:582020/08/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨傳財務困難，新北市長侯友宜表示，會協助募款，跟黨站再一起。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨傳出財務困難，將要求落實黨公職分攤金，其中直轄市長額度達200萬元，新北市長侯友宜28日受訪指出，面對黨的困境，會共體時艱全力讓黨克服困難，身為黨員也是直轄市長，他會協助募款，跟黨站在一起，面對最大困境。 國民黨財務再亮紅燈，媒體報導，國民黨主席江啟臣指出，財務缺口約1億800多萬元。 (中時 ) #國民黨 #侯友宜 #募款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為社福團體解困 魏應充助南部10團體獲捐千萬元 09:282020/08/27 社會 館長中彈 侯友宜：針對個案深刻檢討 期待他早日康復 09:552020/08/28 社會 國民黨為何支持馬英九 媒體人揭曉答案：為阻擋他 09:302020/08/28 政治 2024力拱「侯盧配」 侯友宜：現在與我無關 16:362020/08/27 政治 侯與青年對話 暢談城市願景 04:102020/08/28 地方新聞 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 全台政治人物大評比 盧秀燕成藍營一姊：更關心中部七縣市的議題 12:422020/08/27 政治 鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委 藍營士氣大振 16:422020/08/27 政治 創造幸福家園 友友讓建築豐富生活 04:102020/08/28 投資理財 社福勸募慘不忍睹 300萬振興券募款解渴 11:142020/08/27 政治 政治熱門新聞 館長中槍 黃國昌爆「5點質疑」：案情不單純 - 政治 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 館長遭槍擊 老對手羅智強說話了 - 政治 港青偷渡台灣成人球？他嘆「民進黨造成的」：問題果然來了 - 政治 18萬國軍能擊敗300萬解放軍？蔡正元一算大驚：這些人慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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