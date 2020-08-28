國民黨傳出財務困難，將要求落實黨公職分攤金，其中直轄市長額度達200萬元，新北市長侯友宜28日受訪指出，面對黨的困境，會共體時艱全力讓黨克服困難，身為黨員也是直轄市長，他會協助募款，跟黨站在一起，面對最大困境。

國民黨財務再亮紅燈，媒體報導，國民黨主席江啟臣指出，財務缺口約1億800多萬元。

(中時 )