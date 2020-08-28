館長陳之漢凌晨遭槍擊，緊急送醫治療後已經無大礙，目前23歲嫌犯已投案，犯案動機疑似之前性騷館長後，不滿遭肉搜才犯案，其實除了館長之外，像是網紅蔡阿嘎、蛇精男等人，都曾在街頭慘遭痛毆。

知名YouTuber蔡阿嘎，今年3月騎車載著懷有身孕的「二伯」，卻在等紅燈時遭黑衣人持鐵鎚攻擊，導致蔡阿嘎受傷，老婆二伯則是受驚嚇子宮收縮送醫，還好並無大礙，根據警方調查是位綽號「K哥」花30萬買兇攻擊，至於犯案動機僅坦承對蔡阿嘎在網路上表現不滿，不過檢察官仍認定涉教唆毆人，依傷害罪將「K哥」楊富盛等人依傷害罪起訴。

知名直播主吳小哲，今年8月直播過程竟遭人當場擄走，兇嫌不僅持球棒、高爾夫球桿打斷四肢，甚至用「甩棍插入粉碎腳踝，幾乎要把骨頭挑起」，最後將他丟包偏僻的公園，傷勢嚴重的他險面臨截肢風險，網友推測涉案者應該是與他有過節的直播平台「包龍星」，事後他坐輪椅召開記者會時坦言「生活像廢人一樣」，但為了籌措醫藥費將繼續開直播，而「包龍星直播網」也發出道歉聲明，坦承是「賢哥」做了不好示範，已主動至警察局自首。

以誇張五官走紅的大陸網紅「蛇精男」劉梓晨，喜歡公開炫富加上批評名人，成為許多網友抨擊的對象，多年前曾在微博上傳一段影片，影片中只見他眼角有紅腫痕跡，接著泣訴逛街時被黑粉拖進草叢狂毆，由於不滿得再整容修復，對著鏡頭怒嗆會請律師發律師函，並警告施暴者「你們這幾個人給我等著」。

(中時新聞網)