蔡阿嘎發文。（圖／翻攝自yga0721 IG）

網紅館長（陳之漢）今(28日)驚爆在自家健身房前，遭劉姓嫌犯開槍襲擊，身中3彈，當下他開直播說明受傷情況，幸好送醫後沒生命危。，對此，5個月前才和懷孕太太「二伯」被黑衣人攻擊的百萬網紅蔡阿嘎稍早在IG限動發聲，寫下9字：「館長加油早日康復啊」。

蔡阿嘎4年前和老婆二伯結婚，2年後大兒子蔡桃貴出生，可愛模樣被封為年紀最小的人氣網紅，去年10月夫妻宣布懷二胎，今年3月蔡阿嘎騎摩托車載二伯出門，在路口等紅綠燈時，突然出現一名黑衣男子持鈍器攻擊兩人，蔡阿嘎手肘、膝蓋挫傷，二伯出現宮縮症狀，幸好送醫後無大礙，二兒子蔡波能4月平安出生。

警方循線抓出幕後教唆犯案的楊嫌、吳嫌，但兩人對犯案動機含糊其辭，只說蔡阿嘎欠打，最後以依教唆普通傷害、普通傷害等罪起訴動手的陳嫌及楊嫌、吳嫌，載陳嫌到現場的董男獲不起訴，今年6月法院一審判決出爐，楊嫌遭判6月徒刑，吳嫌、陳嫌各判5月，均得易科罰金，也可上訴。

而聽聞嫌犯是對其言論不滿才攻擊，蔡阿嘎當時回應：「因為動機原因還沒出來，所以不曉得哪一部分言論有得罪，但我們還是覺得在網路做自己，大家比較能接受。」今傳出館長遭襲中槍，才剛從黑衣人攻擊噩夢走出的蔡阿嘎也有感而發，在IG回應「館長加油早日康復啊」，隔空送暖。

(中時新聞網)