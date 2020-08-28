上市營建股皇翔建設（2545）「皇翔PARK」持續順銷，加上半年報「報喜」，今天順利填息，股價衝上7個月新高，盤中攻上38.5元，衝上最近7個月新高點。

皇翔去年業績下滑，每股稅後純益僅0.04元，但每股股利仍大手筆配發現金1.2元，8月3日除息。

近期半年報公布，上半年累計營收21.62億元，營業毛利8.5億元，毛利率39.29%，營業淨利4.77億元，營益率22.06%，稅前盈餘2.92億元，本期淨利2.84億元，合併稅後盈餘2.85億元，年增率45.26倍，EPS為0.87元，已賺贏去年全年的獲利。

加上新北市土城最高摩天大案「皇翔PARK」先建後售，上半年迄今持續順銷，累計前8月營收已大幅攀升54.57％至25.23億元，近期股價也明顯衝高。

法人估計，依皇翔雙北市兩大新成屋案的銷售進度觀察，全年營收獲利將超越2019年。

(工商 )