非裔男子布雷克（Jacob Blake）被警方槍擊，大聯盟罷賽潮越演越烈，今日共有7場比賽因此延賽，比昨日多了2倍有餘，而大都會與馬林魚之戰，是開賽後兩隊球員靜默42秒，再一同離場表達抗議，以紀念大聯盟史上首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）。

除了大都會與馬林魚之戰外，運動家vs.遊騎兵、費城人vs.國民、雙城vs.老虎、藍鳥vs.紅襪、洛磯vs.響尾蛇、金鶯vs.光芒等，共7戰罷賽。

有些是賽前達成協議，而大都會與馬林魚則是開賽之後，一球未投，不過在「傑基羅賓森日」前夕選擇靜默42秒，不只表達對美國警方槍擊布雷克事件的抗議，同時也是向這位大聯盟首名身穿42號球衣的黑人球員致敬。

根據美媒報導，兩隊先發投手在賽前沒有進行熱身，僅有野手在場上，兩隊也沒有交換先發名單，到了比賽時間，主隊大都會由黑人球員史密斯（Dominic Smith）和漢米頓（Billy Hamilton）帶領球員走上場。

在大都會隊站定守備位置後，兩隊球員在休息室前列隊，一同摘下帽子默哀片刻，42秒之後一起退回休息室，和平罷賽，而離場前馬林魚野手布林生(Lewis Brinson)在本壘放上黑人平權「Black Lives Matter」的黑色T恤表達抗議。

大都會在賽前明確表示不打算參加比賽，而馬林魚球員羅哈斯(Miguel Rojas)則提出靜默42秒的想法， 「這是一次非常好的致敬，這舉動來自兩隊的合作。」

本壘放上黑人平權「Black Lives Matter」的黑色T恤表達抗議。（截自馬林魚官方推特）

馬林魚與大都會球員相擁後一起罷賽。（美聯社）

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