Oh wow, you postponed your games?! Wanna prove you’re really about change? Quit your multi million dollar jobs and soft privileged lives playing a kids game, take a massive pay cut and perform the toughest job in America. Become cops!!!! @NBA @MLB @KingJames — Colby Covington (@ColbyCovMMA) August 27, 2020

身為美國總統川普最死忠支持者的終極格鬥冠軍賽(UFC)好手卡溫頓(Colby Covington)，看到湖人「小皇帝」詹姆斯跳出來喊罷賽，卻又改變立場支持復賽，卡溫頓怎可能會放過這個嘲諷詹皇的大好機會，隨即發推要求詹皇去當警察吧！

「哇！你讓你的比賽延期了？想證明你真在推動改變嗎？那就趕緊放棄你那坐擁高薪工作，以及那個打得像小孩子一樣的軟弱特權球賽，」標註NBA、MLB與詹姆斯的卡溫頓表示，「拿著微薄薪水去作全美最辛苦的工作，當個警察！」

卡溫頓是UFC次中量級好手，向來也充滿爭議，不僅在場上表現強悍，更喜歡在場外侮辱對手，他也很熱衷針對各種政治議題發表自我觀點，更把川普當作偶像一樣支持，這從他到現在仍把兩年前造訪白宮跟川普見面影片置頂就可知道。

卡溫頓與川普「狼狽為奸」的程度有多誇張，從去年他在爭搶冠軍腰帶時，川普派出自己兩個兒子到場聲援，且發布推文力挺就可看出，所以身為川普鐵粉的卡溫頓，會在這個時間點發推刻意嘲諷詹姆斯去當警察算了，也算相當合情合理！

(中時 )