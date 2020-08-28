今天凌晨2時在菲律賓東方海面形成熱帶性低氣壓，上午8時的中心位置在北緯 16.6 度，東經 130.6 度，以每小時4公里速度，向西北西進行，中央氣象局指出，目前環境有利於其發展，預估今明2天會形成梅莎颱風。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，目前預報指出，該熱帶性低氣壓預計今明2天發展成輕度颱風，而到星期天後會迅速北上、星期一通過琉球海面，而直接侵台的機率較低，但外圍環流預計會在30日至1日影響台灣，又以31日、1日影響台灣程度較高，會為北部、東北部帶來明顯降雨。

徐仲毅說，目前的大氣條件有利於該熱帶性低氣壓發展，預計會有中颱以上的強度，但目前來看，無論發布陸上颱風警報或海上颱風警報的機率並不高。

中央氣象局預報也指出，今天白天開始西南風逐漸減弱，中南部降雨空檔增多，轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，仍有局部大雨或豪雨發生機率，而東南部也會有局部降雨，至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣，午後對流發展的仍較早且較為旺盛，還是容易出現局部短時大雨；明天風場由西南風漸轉東北風，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，清晨上午降雨偏向於沿海地區，午後則轉為內陸、山區，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

(中時 )