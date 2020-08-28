館長遭槍擊 新北消防發文：回來深蹲救台灣 11:102020/08/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局粉絲專頁「新北消防發爾麵」也發文期許館長早日康復，等館長回來深蹲救台灣。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢今（28日）凌晨2時許於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭劉姓嫌犯連開3槍，其中1槍貫穿，造成身上多處槍傷，所幸意識清醒、送醫治療。新北市消防局粉絲專頁「新北消防發爾麵」也發文期許館長早日康復，等館長回來深蹲救台灣。 新北市消防局表示，館長2018年開始就一直給予很多幫助，包含拍攝公益宣導短片、捐贈消防衣、健身器材等，都展現他對於消防的關心。案發當時，救護人員到場迅速處置後將館長送醫，目前還在醫院搶救中，嚴重譴責暴力，願館長早日康復。 (中時 ) #館長 #消防 #新北市 #陳之漢 #健身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長中彈 侯友宜：針對個案深刻檢討 期待他早日康復 09:552020/08/28 社會 自家健身房遭男客亂摸 館長曾警告：絕對一拳下去 05:082020/08/28 社會 館長中槍 黃國昌爆「5點質疑」：案情不單純 10:062020/08/28 政治 徐佳馨：房市好熱 連老外也狂買台灣不動產 07:352020/08/28 房產達人 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 館長陳之漢遭伏擊中槍 兇嫌背景曝光！10天前才起衝突 04:302020/08/28 社會 一定要等律師來！槍擊館長23歲劉男偵訊就是不開口 07:402020/08/28 社會 轟3槍！館長陳之漢手腳多處中彈 劉嫌埋伏30分鐘路徑曝光 09:332020/08/28 社會 侯與青年對話 暢談城市願景 04:102020/08/28 地方新聞 「館長」陳之漢凌晨遭當街連開3槍 倒臥血泊緊急送醫 嫌犯投案 02:572020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中3槍後送醫急救 長庚醫院曝最新狀況 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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