館長陳之漢今（28日）凌晨2時許於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭劉姓嫌犯連開3槍，其中1槍貫穿，造成身上多處槍傷，所幸意識清醒、送醫治療。新北市消防局粉絲專頁「新北消防發爾麵」也發文期許館長早日康復，等館長回來深蹲救台灣。

新北市消防局表示，館長2018年開始就一直給予很多幫助，包含拍攝公益宣導短片、捐贈消防衣、健身器材等，都展現他對於消防的關心。案發當時，救護人員到場迅速處置後將館長送醫，目前還在醫院搶救中，嚴重譴責暴力，願館長早日康復。

(中時 )