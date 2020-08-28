當地時間2020年8月27日，大陸國務委員兼外長王毅在奧斯陸同挪威外交大臣瑟雷德舉行會談。王毅就進一步發展陸挪關係提出3個「把握好」：把握好陸挪關係健康穩定發展的主導面、把握好陸挪兩國互利合作的主基調、把握好共同維護多邊主義的主旋律。

據大陸外交部官網消息，王毅就進一步發展陸挪關係提出三點建議：一是把握好中挪關係健康穩定發展的主導面，堅持相互尊重、平等相待原則，切實照顧彼此核心利益和重大關切，妥善處理有關敏感問題，避免來之不易的兩國關係回暖向好勢頭再受干擾。陸挪雖相距萬里、國情迥異，但只要繼續相互尊重、平等相待，切實照顧彼此的核心利益和重大關切，兩國關係就能行穩致遠，兩國關係的政治基礎就能更加鞏固。

二是把握好陸挪兩國互利合作的主基調。疫情當前，盡早完成陸挪自貿協定談判對推進兩國經貿合作、維護開放和聯通的全球供應鏈十分重要。雙方應加快推進談判，力爭盡早達成。陸方重視挪威海產品輸陸問題，願同挪方建立溝通管道，在保證食品安全前提下提供更多便利化安排。

雙方將致力於建立海洋合作與對話機制，商簽藍色夥伴關係文件。雙方還應盡早簽署政府間文化合作諒解備忘錄和稅收協定、繼續加強冬季運動等領域合作。兩國合作擁有巨大潛力和空間，為雙方企業提供公平、公正、開放、非歧視性的營商環境。

三是把握好共同維護多邊主義的主旋律。挪威在國際事務中發揮著獨特作用，陸挪都是全球化、多邊主義和自由貿易的受益者和支持者，都反對單邊主義和保護主義。陸方祝賀挪威當選2021至2022年度聯合國安理會非常任理事國，願同挪方建立多邊事務磋商機制，密切在聯合國、世界貿易組織等多邊框架以及在和平斡旋、發展援助等議題上的合作，全面落實好2030年可持續發展議程。

推動氣候變化《巴黎協定》有效實施，共同維護多邊主義理念和國際關係基本準則，為充滿不穩定性的世界釋放更多的正能量。「一帶一路」已成為全球最大的國際合作平台，陸方願同挪方積極探討加強共建「一帶一路」，共同促進亞歐大陸互聯互通和經濟復甦。

瑟雷德表示，挪各界重視加強對華合作，在抗擊疫情形勢下恢復挪陸雙邊交往對挪十分重要。挪方希同陸方加強疫苗研發和海洋合作，早日完成兩國自貿協定談判，加強冬季運動交流合作，支持陸方成功舉辦2022年冬奧會。

挪方重視陸方利益和關切，願本著相互尊重的精神同陸方就相關議題進行討論。挪一貫支持多邊主義，主張促進全球自由貿易，維護國際秩序。在全球不穩定性上升的形勢下，挪方願同包括中國大陸在內的國際社會攜手開展更多國際合作。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

(中時 )