美聯準會主席包爾(Powell)表示，將容許通膨超標一段時間，低利率將維持更長時間，華爾街標普和道瓊工業隔夜齊收紅，為港股造好。

周五香港恆生指數上漲150點或+0.6%，為25428點。國企股(H股)漲21.5點或+0.2%，為10223點。酒店娛樂股、食物飲品股和保險股為領漲最多板塊，分別上漲1.8%、1.6%和1.2%。

消息指出，香港金管局已在27日注資46億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度。

小米持續或資金追捧，一度大漲6.3%，報22.7港元創新高。

萬科企業上漲1.8%。該公司公布上半年盈利人民幣125億元，年增5.6%。

恆大健康上午跌1%，暫報27.8港元。。恆大汽車(原名恆大健康)公布今年上半營收45億人民幣，淨虧損24億人民幣。報告期內，汽車板塊淨虧損12.7億人民幣，健康版塊淨利潤為1.4億人民幣。

中國石油上漲1.5%，暫報2.69港元。中國石油上半年營收年減22%，並大幅虧損人民幣300億元。

(時報資訊)