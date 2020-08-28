全球新冠肺炎疫情居高不下，秋冬將會再迎一波高峰時間逼近，快篩檢測及因應藥物題材續燒，台康生技(6589)、生華科(6492)今日聯袂強鎖漲停板，寶齡富錦(1760)漲幅逼近5%，個股紛紛揚升，上市櫃生醫指數漲幅都在1%以上。

近期生技領頭羊換人，日前狂飆的杏輝(1734)、中天(4128)、杏國(4192)、合一(4743)等四檔，近期人氣衰退，卸下衝鋒大將的角色，而受到全球疫情帶動下，檢測、藥品開發、疫苗等研發能量都不弱，也因此受到市場資金青睞，短線多頭表現強勢。

台康及寶齡富錦拿到衛福部食藥署提出新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑專案製造許可，繼昨日股價拉出長紅後，台康今日跳空鎖在漲停板65.4元，寶齡的漲幅也逼近5%。

另外，生華科新藥Silmitasertib(CX-4945)在昨日獲得美FDA緊急核准，得即刻治療新冠患者，是台灣第一家生技公司新藥首次用於新冠人體臨床試驗，今日股價跳空鎖在漲停板179.5元，至10:30，買單有2700餘張等著買。

(時報資訊)