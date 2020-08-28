宏碁(2353)攜手和大(1536)旗下「歐加智能」以AI智能創造健康智慧生活。今早2檔個股同步走高，表現優於大盤。

宏碁和歐加智能於今年台北室內設計材料大展展示智慧空間的全新面貌，透過歐加智能E-BOX雲端系統串聯，結合「宏碁AI智能安防、家務系統」進行辨識偵測互動，同時搭配「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」，為「室內空間」注入健康與智慧兩大特色，亦在疫情肆虐之際，提供全新的防疫應用-「宏碁AI智能移動式感溫報到系統」。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣指出：「過去影像辨識AI應用偏重工業領域，但隨著感測與AI技術的精進發展，降低門檻快速轉進民生應用領域，將造成另一股市場驅動力，尤其近期疫情帶動『零接觸』的科技應用，更帶來市場巨量需求。而宏碁長期經營市場與客戶及通路關係緊密，洞察客戶數位轉型需求，宏碁AI團隊經過1-2年努力研發可客製化的AI應用，打破客戶對AI辨識應用價格高不可攀或者執行複雜的疑慮，彈性化的量身設計可替客戶創造便利、健康的數位生活及工作型態。」

宏碁AI辨識引擎由宏碁AI團隊100%在台自行研發，以深度學習的影像分析作為技術核心，更加強在數據的分析與再應用。具備高精準辨識度，除通過全球最具權威美國國家標準暨技術研究院(NIST)臉部辨識技術基準測試外，在國際臉部辨識資料庫LFW(Labeled Faces in the Wild)也具有99.7%的準確率，同時在臉部偵測、性別、年紀及七種情緒：包含生氣、討厭、害怕、傷心、開心、驚訝及無表情，獲得多項國際公開測試肯定。應用最廣泛的臉部辨識不僅不易因表情變化、眼鏡及鬍子等臉部微變化而使精準度受影響，更可適應不同光場，在低光源或背光等環境狀態，都具有良好的辨識結果。

透過宏碁獨家MegaSearch千萬級1:N人臉搜尋算法，可於毫秒內從千萬張臉比對出正確的人物特徵，即時分析再訪客、VIP或黑名單等資訊，最快可達到8毫秒的搜尋速度，且不會有傳統演算法的誤差值，藉此滿足高入場人數的場域，如大型博覽會、博物館或歌劇院等高吞吐量的需求。

(時報資訊)