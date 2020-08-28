美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，認為華為事件對聯詠第三季營運影響有限，但第四季則恐降低其手機用OLED出貨表現，故將聯詠目標價由330元調降到275元、維持評等中立。

美系外資表示，儘管美國對華為的限制越來越嚴格，根據美國BIS規則，聯詠在9月15日之前仍可將產品運送到華為，對聯詠第三季營運影響有限，聯詠在TV SoC、TDDI的出貨依舊強勁，故聯詠第三季營收應該仍可達陣其財測目標。

聯詠預估，第三季合併營收預計介於200~206億元之間，將季增約7.5%~10.7%，毛利率預計介於31.5%~33.5%之間；營業利益率預計介於15.5%~17.5%。

美系外資表示，華為事件對聯詠第三季營運影響仍小，但到第四季，聯詠就必須依靠其他客戶的訂單來填補由華為留下的缺口，故預估聯詠第四季營收將下滑7%、至190億元，主要是反映在華為的小型面板DDI的出貨減少。

美系外資表示，華為是大陸智慧機手機廠中，最積極導入OLED的一家，OPPO、vivo和小米雖也有計劃在其智慧手機上採用OLED面板，但預計遷移速度相對溫和，反映因華為事件所減少的OLED出貨，將聯詠目標價由330元調降到275元、維持評等中立。

(時報資訊)