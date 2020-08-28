美股四大指數周四漲跌互見、亞股周五普遍上漲，惟台股受市場消息面雜音干擾，在權值股台積電（2330）及大立光（3008）走跌下，加權指數開低震盪，一度失守月線、大跌109.74點至12687.57點。不過，隨後在買盤敲進下跌勢收斂，拉回平盤附近盤整。

截至10點40分，加權指數下跌47.86點、為12749.45點，續陷月線保衛戰，一度翻紅小漲1.85點至12799.16點。櫃買指數開低一度下跌0.66點至165.15點，但隨後翻紅、最高上漲0.76點至166.57點，截至10點40分上漲0.03點至165.84點，於平盤附近震盪。

觀察盤面各類股表現，以造紙股大漲近3.5％最強勢，生技、橡膠、電機、汽車股漲逾1％居次，金融股穩漲約0.3％。成交量較大的半導體、光電明顯疲弱，雙雙跌近1％，電子股亦跌逾0.5％，觀光股跌逾0.7％，表現亦偏弱。

權值股方面，台積電及大立光雙雙跌逾1％，成為拖累大盤表現關鍵，廣達（2382）亦跌逾1％。不過，聯發科（2454）止跌反彈逾1％、和泰車（2207）漲逾0.8％居次，鴻海（2317）及台塑化（6505）漲約0.5％，整體呈現漲跌互見狀態。

台股加權指數今日量縮盤整，量能估略縮至約2000億元，分析師認為，台股資金輪動至中低價及題材股，短線多頭格局未變，月線12747點支撐為多空交戰點，由於今日適逢摩台指結算，須留意尾盤震盪。櫃買指數則在均線上強勢整理，預期將在162～170點區間盤堅。

(時報資訊)