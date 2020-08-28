工業地產市場再傳捷報！瑞普萊坊今（28）日宣布，成功以45.68億元的價格，順利標脫楊梅幼獅擴大工業區的勝華科技楊梅廠，創下2020年工業地產交易金額的第三高紀錄！

瑞普萊坊表示，繼去年10月、今年4月順利以13.18億、8.4億，分別標脫勝華科技(2384)楊梅廠土地、台中工業區廠房之後，今天再傳捷報，成功標售勝華科技楊梅廠不動產，總價45.68億元包括不動產、動產設備及營業稅。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，勝華科技曾是全球第二大觸控面板廠，也曾是蘋果最重要的觸控面板供應商。法院申請重整獲准後，由瑞普萊坊取得全台資產標售執行資格。8月26日不動產標售以45.68億元標脫桃園市楊梅幼獅擴大工業區廠房，總金額僅次於長虹建設（5534）以61.4億元買新北市土城區大安段乙工土地、台積電以48.4億元購入瀚宇彩晶（6116）南科在建廠房、設備。

勝華科技重整，是台灣近年來最複雜的重整案之一。目前標售進度楊梅區土地、台中工業區廠房、幼獅擴大工業區廠房已標脫，總金額約67億元。

根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計，截至今年8月底，工業地產交易總金額為940.7億元，較去年前8月的585.04億激增61%，買氣暢旺。

(工商 )