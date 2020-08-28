台股5日、10日及20日（月線）等三條短期均線，糾結在12,735～12,755點約20點之間，再加上8月20日爆出3,524億元歷史新天量，上檔套牢壓力重，而近期台股當沖盛行，當沖站比在3～4成之間，市場追價意願不足，台股今（28）日在月線展開激烈保衛戰。

台股27日雖只小跌35點，守住所有短期均線，但三大法人卻賣超81億餘元，外資賣超77億餘元，證券自營商也賣超約9億元，只有投信買超5億餘元，顯示外資現階段仍保守操作，8月來已累計賣超約408億元。

(工商 )