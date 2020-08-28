台股三條短均糾結 展開月線保衛戰 11:402020/08/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股5日、10日及20日（月線）等三條短期均線，糾結在12,735～12,755點約20點之間，再加上8月20日爆出3,524億元歷史新天量，上檔套牢壓力重，而近期台股當沖盛行，當沖站比在3～4成之間，市場追價意願不足，台股今（28）日在月線展開激烈保衛戰。 台股27日雖只小跌35點，守住所有短期均線，但三大法人卻賣超81億餘元，外資賣超77億餘元，證券自營商也賣超約9億元，只有投信買超5億餘元，顯示外資現階段仍保守操作，8月來已累計賣超約408億元。 (工商 ) #台股 #月線 #賣超 #億餘 #三條 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電帶頭殺 台股開低月線保衛戰 09:542020/08/28 財經 台股震盪百餘點 台積電獨撐盤 04:102020/08/28 財經要聞 決勝點 從半年報找出轉機成長股 09:002020/08/28 財經 權證星光大道－兆豐證券 聯發科 搭陸5G換機潮 04:102020/08/28 證券．權證 封殺令升級 衝擊半導體設備廠 04:102020/08/28 證券．權證 立委、市議員聯手為民爭取 台74線快速道路提前通車 10:042020/08/28 生活 華為禁令陰霾罩 台股萬3蹣跚 04:102020/08/28 財經焦點 前七月稅收縮水 靠5G規費彌補 04:102020/08/28 金融．稅務 傳日系外資降評 台積開低殺低 該撿便宜？ 11:402020/08/28 財經 《半導體》台積電熄火 中止5連漲 10:002020/08/28 財經 財經熱門新聞 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 即時 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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