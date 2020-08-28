新北市聯合婚禮將於11月1日在淡水漁人碼頭福容大飯店登場，過去排隊上百小時搶名額的情形，因疫情今年採在各戶所登記報名，邀請百對新人變裝參加「英雄婚禮派對」，每對新人可獲得5星級飯店住宿券等10大好禮，還有機會抽中冰箱、洗衣機、電視、鑽石項鍊、國內蜜月旅遊及頂級房月子照護等加碼大禮。

新北市民政局28日舉行活動開跑記者會，副市長謝政達表示，新北市聯合婚禮去年創下提前144小時到市府排隊的歷史紀錄，今年因應新冠肺炎疫情防疫措施，首次打破排隊報名方式，即日起至9月15日止，民眾可至新北市各戶所、區所及辦事處專櫃報名，如報名超過100對，將公開抽出百對幸運新人、20對備取。

民政局長柯慶忠身穿奇異博士服裝表示，今年聯合婚禮主打「英雄聯盟」創意變裝，歡迎裝扮成心目中守護愛情的英雄，搭乘市府特別搭配淡海輕軌藍海線打造的「英雄幸福列車」飽覽無敵海景，加上當地眾多觀光景點，帶動周邊交通建設及觀光產業發展。

柯慶忠說，新北市為鼓勵年婚育，每年聯合婚禮送出價值不斐豐富大禮，今年婚禮當天還會加碼抽出30分鑽石項鍊、460公升雙門冰箱、17公斤直立式洗衣機及55吋液晶電視成家好禮各2組，並特別規畫偽出國行程，提供澎湖、金門、馬祖、綠島、花蓮及台東3天2夜蜜月旅遊23組，讓新人可以安心「做人」增產報國。

「美麗人生產後護理之家」也贊助10組「頂級房7天月子照護」，總價值50萬元，新人只要在婚後半年內懷孕，就能參加抽獎，享有產後照護、新生兒照護、膳食及醫師巡診服務。

民政局表示，歡迎在新北市設籍或就業的未婚男女報名參加新北市聯合婚禮，參加的新人都可獲得10大祝福好禮，當日還有客製結婚證書加值好禮，詳洽民政局官網。

(中時 )