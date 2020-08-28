近日美國衛生部長阿札爾訪台，被外界評為是美台關係的大躍進。對此，前藍委孫大千就問美國總統川普敢不敢為台灣做5件事，不敢的話就請滾一邊。

孫大千27日在臉書發文表示，既然美台關係如膠似漆，民進黨應該要求川普政府公開表態的幾件事情：

第一，倘若中國大陸對台動武，美國絕對會派兵協防台灣。請川普不要打迷糊仗，北京政府也許知道川普會做什麼反應，但是台灣人民並不清楚。

第二，請川普政府在聯合國大會公開提案支持台灣重返聯合國。不要每次只是鼓吹一些蝦兵蟹將站在第一線，自己永遠閃得遠遠的。

第三，請川普政府停止用開放美豬為條件壓迫台灣，儘速和台灣簽訂台美FTA。如果連一點點經濟利益都不願意讓步，就別談什麼兄弟情誼了吧！

第四，請川普政府公開宣示，美國放棄「一中原則」，承認中華民國的存在。不要只是修改黨內綱領，做一些無關痛癢的動作。

第五，請川普政府指派國務卿公開訪問台灣。不要只是派一個無足輕重的衛生部長，假藉聯合防疫之名，只會打擦邊球，遊走在灰色地帶。

孫大千強調，如果川普總統連這幾件事情都不敢做，那就請滾遠一點，不要拿台灣作為美中角力的棋盤和戰場。

(中時新聞網)