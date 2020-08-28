館長陳之漢28日凌晨在新北市林口遭嫌犯伏擊，開槍的劉姓男子雖然立即到派出所投案，但警政署表示，已指示刑事局協助新北市警局成立專案小組，全力追查槍枝來源，釐清案情及嫌犯犯罪動機，並即時公布真相，以穩定社會人心。

警政署重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，確保民眾安居樂業。

(中時 )