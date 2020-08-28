漢翔公司28日舉辦F-16維修中心成立典禮，蔡英文總統出席揭牌儀式，她在致詞時特別強調，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，「不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防」。蔡也提到F-16維修中心每年創造600多個就業機會，創造整體產業效益高達2000億元。

F-16維修中心28日在漢翔公司台中沙鹿廠區揭牌，蔡總統親自出席，F-16的美國原廠洛克希德馬丁公司高層也與會，共同見證空軍及國內航太產業重要的時刻。蔡總統隨後在漢翔公司董事長胡開宏陪同下，視導漢翔棚廠，聽取F-16組裝線零組件展示說明，以及獲證現況，空軍並出動5架IDF戰機以勝利隊形低空衝場慶賀。

蔡英文總統致詞時強調，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，「不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防」。（王文吉攝）

蔡英文致詞時表示，F-16維修中心揭牌啟動，不僅強化空軍實質戰力，更是發展國防產業的重要里程碑，啟動台灣航太產業邁向國際。有了F-16維修中心，大幅縮短戰機維修時間，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的戰力。

漢翔公司於台中沙鹿場成立F-16維修中心，大幅縮短F-16零組件須送回美國原廠檢修的期程。（王文吉攝）

「捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。」蔡英文提到，過去4年推動國防產業、落實國防自主的路上，我們遇到許多困難，但是為了保障國家安全，我們依然堅持往前邁進。

蔡英文說，從潛艦國造的啟動和順利執行、加速F-16構改工程，完成勇鷹號高教機的首航，以及今天F-16維修中心揭牌等等的成果，證明我們走在正確的道路上。

漢翔公司成立F-16維修中心，空軍並出動5架IDF戰機以勝利隊形低空衝場慶賀。（王文吉攝）

「和平要靠國防！」蔡英文強調，國防產業的推動，是台灣國防的基石，為國軍提升戰力，推動國防產業，讓世界看到我們守護國土的意志。我們現在要做的是「國防興產業」，建立產業鏈、技術移轉做出成果，整個產業才能發展，也有誘因培養更多科技人才。

漢翔公司成立F-16維修中心，大幅縮短F-16零組件須送回美國原廠檢修的期程。（王文吉攝）

蔡英文表示，在F-16維修中心成立後，未來30年產值約795億元，每年可創造600多個就業機會，創造整體產業效益高達2000億元。這個月上旬的招商說明會，超過100多家廠商，表達參與產製、維修的意願。

蔡英文指示，請經濟部、國防部、漢翔公司，要定期召開招商說明會，提升國內產業界投入維修中心的機會和意願。「我相信隨著更多廠商的參與、加入，台灣的國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，提升台灣在國際航太供應鏈的地位。」

漢翔公司表示，我國既有的140多架F-16戰機，目前正在漢翔公司進行性能提升為性能為更好的F-16V戰機，再加上未來新購的66架F-16V，我國未來將擁有數量高達200多架的機隊。

F-16維修中心將可扶植國內航空相關產業，朝向技術移轉、系統層級架構、合作生產及國內組裝的目標邁進，藉此帶動民間航空產業及周邊機械、材料、電子等相關產業技術的全面升級，進一步提升台灣的工業產業水準。

(中時 )