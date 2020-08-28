全球晶圓代工龍頭暨台股權王台積電（2330），今開低走低，早盤以來迄中場的最低點一度觸及435元，迄上午11：02的市價則暫報437元，仍下跌7元，跌幅1.58%，市場預期，目前台積電逢低仍大撿便宜貨者，或依然以官股券商等公營法人（或說國家隊）為主，顯示該股後市似不必過分看淡。

台積電周五開低之後，始終在平盤之下游走，欲振乏力主要原因，市場傳來或與某日系外資首度開槍調降評等有關，不過，外資降評的立論與計算台積電的利益緣由，因何而來，仍普被市場議論。

畢竟台積電在7奈米、5奈米與3奈米的量產進度與良率，多遠勝競爭對手，且公司更積極跨入2奈米領域下，使外資降評之說更透露是否具玄外之音。

資深業內分析師林成蔭指出，從台積電的短中期投資角度來看，長線應沒有問題，但短線市價所處位置，沒特別便宜，也沒特別貴，由於沒有特別超值，使介入該股的投資，宜分清是長線或短線的理財配置，就不會被一時的某法人評估報告影響投資策略。

(工商 )