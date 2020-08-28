在大陸擁有大量業務的百勝中國，據聞在兩天前已用保密形式，向港交所遞交了上市申請，料最快於未來一兩天通過上市聆訊，並於下週展開招股程序，9月正式在本港掛牌。

保薦人方面，高盛作為牽頭行，與花旗、瑞銀、招銀國際等，一同負責百勝在港作二次上市的事宜，據傳今次集資將達20億美元。

百勝中國相關負責人和此前的口徑一樣，表示根據公司政策，對於此類市場傳聞和臆測不予評論。

百勝中國7月底時發新聞稿指出，百勝中國控股有限公司旗下餐廳數突破一萬家。

8月初，有知情人士消息稱，百勝中國最早9月份在香港二次上市。如果消息屬實，那麼百勝中國就將成為2020年下半年第一家完成在港二次上市的企業。

再往前一些的6月份，有相關報導指出，這家快餐業巨頭已以保密形式遞交香港上市申請，籌資規模或在20億美元左右。

2015年10月份，百勝餐飲集團在美國肯塔基州宣布，擬分拆為百勝中國和百勝餐飲集團兩家上市公司。當時百勝餐飲集團首席執行官表示，在分拆完成後，兩家獨立的公司將聚焦各自的業務重點，根據自身業務發展需要來調配資源，尋求優化資本結構及資本分配的戰略，這將給投資界提供鮮明的投資主題和能見度，吸引不同需求的長期投資人。

2016年10月底，百勝中國區業務剝離完成。分拆後，百勝中國擁有肯德基、必勝客和Taco Bell三大品牌在中國的獨家經營權，並擁有小肥羊和東方既白連鎖餐廳品牌。當年11月1日，百勝中國以獨立公司的身份在紐交所上市，代碼為「YUMC」。

(工商 )