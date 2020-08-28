周瑞慶過去以「陳子龍」假名到處行善。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

「台灣巴菲特」周瑞慶涉嫌吸金45億元詐騙案，28日高雄地院一審宣判，依違反銀行法、洗錢罪、偽造文書等罪判刑17年，罰金9億元，可易服勞役3年。犯罪所得41億元除應發還被害人，其餘沒收。被害人組成自救會庭外痛批，周還有大筆金錢藏於海外，千萬不能縱放。

自救會副會長徐小姐強調，光自救會300多人就被騙了3億元。她自己誤信周瑞慶「每月3％」高利的謊言，向朋友借貸200萬元，剛開始有嚐到甜頭拿到利息，但最後血本無歸。另一位老伯伯則是在周被抓後，仍被周另外的公司詐騙，聲稱投資能每月回本2％，他被騙了一百多萬元。

起訴指出，周自稱「台灣巴菲特」、特地改假名「陳子龍」，2014年開設「圓富資產管理股份有限公司」，2015年改名「千鼎資產管理有限公司」，涉嫌吸收大量原住民當人頭、改假名，召開說明會。藉由舉辦說明會、餐會，向參加者誆稱千鼎公司投資不動產、企業商業放款獲利可期。投資人可以1年或2年為期投資加入當股東，每月可領顧問、車馬費，還能參加旅遊、抽獎、甚至配發汽車。

檢調2016年大動作蒐索後，周藉故落跑，直到2018年9月在台南女友的豪宅烤肉時被逮，該案30多位集團幹部後來也陸續被判刑。據了解，周落網後還透過人頭另外成立「億圓富」、「巨富景」等公司吸金，周當時以還錢為由力拚交保。但自救會成員呼籲法院千萬不能讓他交保，否則一定潛逃，他們一定會上訴到底。

(中時 )