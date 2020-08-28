在台積電基本面大好、訂單滿到爆之際，日系外資意外開出降評第一槍，認為受半導體庫存調整衝擊，台積電明年首季展望恐下滑，因此調降投資評級為「持有」，給予400元目標價，消息傳出後，台積電股價今（28日）一度大跌2%，中止連5紅走勢。

經濟日報報導，日系外資在最新報告中指出，台積電受惠英特爾可望轉單利多，股價已強漲一波，但英特爾委外訂單預期2022年才會下給台積電，在英特爾大單還沒實現之前，台積電將先面臨半導體庫存調整風險，明年首季展望恐低於預期，不過台積電在5G、HPC訂單成長不受影響。

日系外資還表示，假設英特爾後年將採用台積電3奈米，生產自家旗艦級Meteor Lake的CPU晶片，預期貢獻台積電一年營收6%、約26億美元，約占今年營收比重6%，推升股價達445元。英特爾若全委外給台積電代工，潛在收益130億美元，約占台積電今年營收30%，推估台積電目標價上看520元。

日系外資仍看好台積電長期營運，但因股價漲到450元已反映英特爾轉單利多，因此下修評級為「持有」，目標價從380元調升至400元。

稍早台積電ADR下跌1.41%，加上外資報告開降評第一槍，拖累台積電股價今早一度大跌2%（或9元），最低來到435元。

(中時新聞網)