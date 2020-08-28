美國威斯康辛州非裔男子布雷克遭白人警察從背後連開7槍，為自5月非裔佛洛伊德遭白警壓頸致死案後，再次引起美國種族爭議問題，全美各大城市亦出現示威潮與警民衝突。但為何警察等執法成員一再出現種族爭議行為，聯邦調查局退休幹員、現為作家與研究員日爾曼的研究報告指出，白人極端主義份子早已滲透全美執法機構至少20年，且鮮少針對識別他們極端行為與懲處。

據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，同時為布倫南司法自由和國家安全中心研究員的日爾曼（Michael German）在「藏在眾目睽睽下：執法機構中的種族主義、白人至上主義與極右派好戰份子」（Hidden in Plain Sight: Racism, White Supremacy, and Far-Right Militancy in Law Enforcement）報告中指出，自2000年起，從聯邦、州到地方政府的執法部門官員早已與種族主義份子關係密切，並發現上百名官員在社群網站中的貼文涉嫌種族歧視。不過，日爾曼指出，即使普遍承認警察部門存在種族主義份子，但對於他們的識別以及懲處作為相當少。

日爾曼進一步表示，除了種族主義份子外，執法部門官員也與「白人至上」的暴力主義份子、反政府暴力團體有所聯繫，此等傷害對美國造成的嚴重影響，絕非過度誇飾；雖然FBI承認執法部門與這些「恐怖團體」之間的聯繫存在，但司法部並沒有擬定全國性的策略辨別這些「白人至上」警員，或者設法確保那些警員轄區下居民的安全作為。

日爾曼在報告中也表示，執法部門與好戰份子之間聯繫的具體規模仍難以評估，「沒有人收集相關資訊，沒人實際找出那些極端主義執法人員」，唯有那些執法人員的醜聞曝光後，他們才會被懲處，「且很不幸地，聯邦政府也未建立涉嫌極端主義而執法不當並遭開除的警員，結果部分警員在解職後仍可在其他執法部門找到工作」。

(中時新聞網)