美股消息面：

1.颶風「羅拉」對在墨西哥灣的美國石油生產設施影響有限，周四紐約期油收跌35美分或0.8%，為每桶43.04美元。倫敦布蘭特期油收跌56美分或1.2%，為每桶45.6美元。

2.聯準會調整通膨政策框架，帶動美國較長期公債殖利率揚升，受此影響，周四美國黃金期貨價格收跌1%，報每盎司1,932.60美元。

3.全美不動產協會（NAR）公布，7月簽約待過戶成屋銷售指數為122.1，較6月上升5.9%，為連續第3個月走高。與去年同期相比，7月簽約待過戶成屋銷售成長15.5%。

4.美國上修第二季國內生產毛額（GDP）數據，由先前公布的季減年率為32.9%調升為季減年率31.7%，雖優於市場預期的負32.5%，但仍創下該國史上最嚴峻的萎縮。

5.美國勞工部公布，上周（截至8月22日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少9.8萬人，為100.6萬人，超出市場預期的100萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值較前一周減少10.725萬人，降為106.8萬人。截至8月15日止當周，美國續領失業給付人數為1453.5萬人，較前一周減少22.3萬人。

(時報資訊)