隨著北美車市回溫，加上電動車大廠特斯拉銷售及財報屢屢傳出喜訊，特斯拉供應鏈之一的聯嘉(6288)今天盤中急衝漲停，站上30元整數關卡，更創下掛牌上市以來新高價。

聯嘉第2季受到歐美封城影響，營收大幅衰減，不過，隨著封城結束，6月營收已經回升到3.61億元，年減幅已經降到3.96％，7月營收3.65億元，持續來到今年最高，單月營收也首度轉為正成長18.71％。

因為今年疫情，造成上半年北美新車銷售停滯，車廠到5月下旬才開始復工，由於通路庫存水位偏低，熱門車款重新進入全產能出貨，以迎接第4季傳統旺季。

此外，特斯拉第2季財報轉正，優於原本虧損的預期，第3季市場分析師認為，在上海超級工廠及加州廠產能帶動下，交車數有望超越單季最高11.2萬台，創下歷史單季新高，帶動相關供應鏈表現。

聯嘉為特斯拉Model 3的LED尾燈供應商，但出貨地區僅限於北美市場，2020年特斯拉營收佔比約在10～13％左右，其中，Model Y車款已開始交貨，由於Model Y車燈模組設計與Model 3類似，聯嘉有望延續原有供應鏈地位。

法人預期Tesla的客戶營收占比將拉升至15％以上，對聯嘉看法轉趨樂觀，即使第2季本業由盈轉虧，但預期最壞狀況已過，接下來需求可望持續延伸到明年上半年。

(時報資訊)