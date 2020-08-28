半導體、物流、產業升級三大需求力拱，至今年8月底，工業地產交易總金額為940.7億元，較去年前8月的585.04億大增加61%，僅差5億就平去年全年記錄，買氣暢旺。其中廠房部分更是翻倍成長，目前為止交易破300億，較去年同期成長92%。瑞普萊坊總經理劉美華分析，中美貿易角力及疫情兩大因素促成半導體、產業升級、物流等三大需求力拱工業地產投資成為席捲不動產市場最強的主力。

劉美華強調，從近期緯創將大陸崑山廠、機殼廠可成處分泰州廠房，以及台積電重押南科、外資直接在雲林設置資料中心，可知未來產業鏈重置的結構性效應還會發酵，工業地產剛性需求不只短期會挾資金行情，重寫歷史，中長期還會因為投資開發，再出現新一波交易熱，值得密切關注。

勝華科技曾是全球第二大觸控面板廠，也曾是蘋果最重要的觸控面板供應商。法院申請重整獲准後，由瑞普萊坊取得全台資產標售執行資格。8月26日不動產標售以45.68億元標脫桃園市楊梅幼獅擴大工業區廠房，總金額僅次於長虹建設以61.4億元買新北市土城區大安段乙工土地、台積電以48.4億元購入瀚宇彩晶南科在建廠房、設備。

勝華科技重整，是台灣近年來最複雜的重整案之一。目前標售進度除了楊梅區土地、台中工業區廠房、幼獅擴大工業區廠房已標脫，總金額約67億元之外，尚有台中潭子廠、環中廠將於9月9、15日開標，多組國內外大型廠商洽詢中。

工業地產今年超火熱，護國神山台積電一家廠商在南科投資的總金額已破百億。此外，建商看準台商回流、製造業升級或總部商機，如：萬海購置內科廠辦總部，也大舉在北台灣的購地推案，長虹、遠雄、宏盛、德恩購進大面積工業地，光土城乙工就交易100億。另外，疫情改變消費行為，統一企業、聯華食品分別於台南新市樹谷園區、桃園市觀音區工業區，購地籌設物流園區。

(時報資訊)