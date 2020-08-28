漢翔(2634)今日舉辦F-16維修中心成立典禮，總統蔡英文親臨主持，由於蔡英文總統任內推動國防自主，對外，通過向美國採購66架F-16V；對內，推動國內產業合作，共同爭取空軍委託維修中心業務，使台灣未來成為F-16的維修中心。同時立法院於審查購機特別預算條例時，即要求成立F-16亞洲維修中心附帶決議。為滿足F-16機隊妥善，經濟部公開遴選漢翔成為F-16維修中心主辦廠商，由政府與民間合作，籌組F-16維修中心國家隊，大幅縮短了零組件須送回美國原廠檢修的期程，並維持高妥善率。

我國既有的140多架F-16戰機，目前正在漢翔進行性能提升為性能為更好的F-16V戰機，再加上未來新購的66架F-16V，未來將擁有數量高達200多架的機隊。預計在維修中心成立之後，以現有F-16構改及新購F-16V戰機機隊維持費保守預估，30年產值約795億元，每年可創造就業人數600餘人，總計產業整體效益將達2000億元。

日前漢翔舉辦「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，當天達110家廠商出席，已有69餘家表達有意願並且有能力可以參與，後續將經過一系列的評鑑、考核遴選出最優廠商進入國家代表隊，漢翔也將協助國內廠商取得維修、製造零組件的資格，相信F-16維修中心未來前景可期。

我國現有的140多架F-16戰機，正在漢翔進行性能提升，並已經獲洛馬公司認證合格的種子教官有數十位，工程人員、技術人員合計共獲得洛馬公司數百張證照，這些優秀的專業人員都將成為F-16維修中心技術團隊。

(時報資訊)