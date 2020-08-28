上半年本業獲利創下5年同期新高的正崴(2392)下半年可望更好！受惠於蘋果新產品即將上市及遊戲機換機潮啟動，正崴營收可望自8月起逐月走高，在訂單強勁下，正崴樂觀看待下半年業績。

正崴表示，下半年每一季獲利都會超越去年同期，第3季獲利將較上半年倍增，全年獲利將超越去年，法人預估，正崴第3季每股盈餘可望挑戰2.2元，全年每股盈餘可望逾4.5元。

如同其他連接器廠，正崴歷經兩年多自動化產線及產品策略調整，業績自去年開始重回成長軌道，獲利能力也呈現三級跳，即使受到新冠肺炎疫情影響，前7月合併營收為449.85億元，年減9.55%，但第2季營業淨利達4.18億元，年成長3.45倍，稅後盈餘為4.16億元，年成長1.15倍，單季每股盈餘達0.86元，上半年營業淨利2.58億元，年成長1.24倍，為103年同期以來新高，稅後盈餘4.37億元，年成長50.17%，亦是3年來同期新高，每股盈餘為0.9元。

隨著遊戲機新機換機潮及蘋果新產品拉貨啟動，正崴營收可望自8月起逐月攀升，正崴亦樂觀看待下半年營運，正崴表示，以目前訂單來看，第3季獲利將比上半年好很多，有機會超越去年同期，第4季能不能超越第3季要看蘋果新產品銷售狀況，但第4季獲利也會比去年同期好。

法人預估，正崴第3季獲利可望較上半年倍增，每股盈餘可望上看2.2元，全年每股盈餘可望達4.5元到5元。

值得一提的是，正崴目前每股淨值達43.41元，且公司為永崴(3712)大股東，為少數本業獲利好、低本益比，股價又低於淨值的連接器一線廠。

(時報資訊)