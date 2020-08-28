立法院新會期將於9月1日報到，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今中午將在台北賓館宴請民進黨立委，預計會中將討論修憲及紓困3.0特別預算等議題。對於蔡總統與蘇院長共同宴請立委，民進黨團幹事長鄭運鵬今上午受訪表示，這樣的會議不常見，建議未來每3個月或半年開一次也不錯。

過往立法院新會期開議前，總統會以便當會形式分別宴請執政黨的立委，傾聽立委對政局或政策建言；行政院長則會另外以行政立法黨政協調會報等形式，針對不同議題邀請立委與行政院部會官員交換意見，此次，蔡蘇合體共同與民進黨立委餐敘，罕見且別具意義。

據悉，蘇貞昌將於今午餐敘時，就紓困3.0特別預算，前瞻基礎建設特別預算、明年度中央政府總預算等3案，爭取黨籍立委支持，盼新會期能優先處理通過。

鄭運鵬表示，第10屆立委以來，難得總統、行政院長與黨團成員共同餐敘會議，第一會期因疫情關係，行政院未提出優先法案，完全在處理防疫，原本要召開二次臨時會處理紓困3.0預算，但朝野考量衝突太大取消，總統跟院長召及黨政協調會報比較盛大，將針對未來修憲及上會期沒來的及處理法案、總預算案一次溝通。

(中時 )