拜疫情所賜PC需求高 惠普業績亮眼 11:402020/08/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 惠普執行長勞瑞斯（Enrique Lores）接受CNBC訪問時表示，拜新冠疫情加速遠端辦公趨勢升溫，使得惠普上季個人電腦出貨創新高。 惠普周四公布2020年第三季財報，展現亮眼業績。勞瑞斯在財報公布後受訪指出，「我們PC出貨量創下前所未見的水準，這主要是受到人們調整在家工作和在家學習模式的帶動。」 惠普業績優於預期，營收比分析師預估高出將近10億美元，PC出貨量達1,800萬台的新高紀錄，推升周四盤後股價上漲2％。 (工商 ) #惠普 #PC #勞瑞斯 #業績 #出貨量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐夢偉大之地 川普今壓軸演說 04:102020/08/28 兩岸要聞 廣隆光電 布局台越電信標案 04:102020/08/28 產業特刊 出貨回溫 智伸科H2業績飆升 04:102020/08/28 證券．權證 房市好熱！營建景氣創9年單月新高 14:212020/08/28 財經 《國際產業》宅需求助攻 戴爾VMware上季業績「疫」外好 11:592020/08/28 財經 NAND Flash 本季合約價轉跌 04:102020/08/28 產業．科技 《電子零件》營運雙引擎 鴻名今年業績拚穩健 09:092020/08/28 財經 疫情加劇貧富兩極化 04:102020/08/28 時論廣場 中秋旺季 舊振南祭三招搶客 04:102020/08/28 產業．科技 《美股》「疫」起用PC 惠普上季營收超預期 09:432020/08/28 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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