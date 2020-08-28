惠普執行長勞瑞斯（Enrique Lores）接受CNBC訪問時表示，拜新冠疫情加速遠端辦公趨勢升溫，使得惠普上季個人電腦出貨創新高。

惠普周四公布2020年第三季財報，展現亮眼業績。勞瑞斯在財報公布後受訪指出，「我們PC出貨量創下前所未見的水準，這主要是受到人們調整在家工作和在家學習模式的帶動。」

惠普業績優於預期，營收比分析師預估高出將近10億美元，PC出貨量達1,800萬台的新高紀錄，推升周四盤後股價上漲2％。

(工商 )