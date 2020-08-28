前交通部長郭瑤琪涉貪遭判刑8年入獄服刑，4年前保外就醫，檢察官為她聲請再審，去年底遭台灣高等法院駁回，檢方與郭女不服都提抗告，最高法院不符合再審程序的新事實、新證據，沒有可以合理懷疑得以動搖確定判決，駁回再審聲請確定。

郭女被控在交通部長任內，收受有意投標台鐵台北車站商場的南仁湖集團負責人父子李清波、李宗賢塞在茶葉罐內的2萬美金，她一、二審獲判無罪，但高院更一、更二審認定她與李男間確有收賄的對價關係，將她改判刑8年，最高法院駁回確定。

郭瑤琪入獄服刑，在服刑近2年後，2016年因重病獲准保外就醫，後來監察院調查認為法院確定判決涉有違背法令之虞，當時任監委的陳師孟說：「郭瑤琪有罪？不是我瞎眼，就是法官良心被狗吃掉。」

前年檢察總長顏大和認為，郭瑤琪否認收受賄款美金2萬元，且賄賂罪對價關係的認定，各法院實務判決遇案不同，言人人殊、莫衷一是，由於涉及法律見解具有原則上的重要性，有加以闡釋釐清的急切性，於是幫郭女提起非常上訴，但遭最高法院駁回。

去年高檢署為郭女聲請再審被高院駁回，檢方提抗告主張郭沒有收茶葉罐的2萬元美金，且當年檢方及法院沒有讓她接受測謊；郭女也提抗告，理由比檢方多了一項，主張高院沒有依再審新規定，通知她到場陳述意見。

但最高法院認為，檢方及郭女只是一再重複爭執原確定判決所提的辯詞，尚不足以對原確定判決的事實認定產生合理之懷疑，測謊部分則是得否提非常上訴的理由而非再審，檢方與郭女所提的非新事實及新證據，駁回抗告確定。

(中時 )