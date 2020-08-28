「館長」陳之漢今（28日）凌晨2點多在林口的健身房門口遭到槍擊，他身中3槍、倒在地上痛苦哀號，緊急送往林口長庚醫院進行手術，所幸館長無生命危險，而名嘴狄志為稍早則在臉書發文談論此事，希望館長早日康復，並呼籲他「你在明別人在暗」，要以和為貴。

館長陳之漢28日凌晨2時許於自己開設的林口成吉思汗健身館前遭槍擊，陳右臂遭子彈穿透並打進右大腿，警方與救護人員趕抵現場後，將館長送長庚醫院救治；槍擊現場血跡斑斑。（郭吉銓攝）

館長凌晨遭開3槍，中槍部位在右手及右腿，消息一出震驚各界，而名嘴狄志為稍早則發文指出，嫌犯明目張膽對館長開3槍「都針對館長的手腳，可以理解並非要致他於死」，狄志為感嘆，嫌犯行徑實在大膽又囂張。

而讓狄志為驚訝的是，館長中槍後臨危不亂的要助理替他開直播，狄志為更是直呼：「這看起來好像電影的情節！」狄志為進一步提到，他和館長不認識「他的某些言行舉止我也不欣賞」，不過狄志為強調，台灣是法治國家「怎麼可以這樣子就去開槍？暴力應該被譴責」。

狄志為希望館長早日康復，最後，狄志為也給館長忠告：「你在明別人在暗」，他認為，館長是有妻小的人，呼籲館長為了老婆和小孩「能不要得罪人、就不要得罪人！」希望他以和為貴「日子會過得比較安穩」。

(中時新聞網)