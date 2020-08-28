由陳文茜主持的中天招牌節目《文茜的世界周報》今年將滿15歲，她感性表示和此生中所有角色比起來，最有意義的就是擔任「國際新聞節目的主持人」，因此若當別人問起：「你這一生的代表角色是什麼？」陳文茜將毫不遲疑地回答：「創辦及主持文茜的世界周報」，並透露當初為了創立節目，自己主動提議願意主持費減半。

陳文茜坦言15年前，台灣幾乎沒有國際新聞，新聞充斥八卦、怪力亂神、娛樂及低知識的政治報導，儘管當時《文茜小妹大》一直都是收視冠軍，但她知道這不是她的角色，許多人可以扮演得相當稱職。「我們都歷經戒嚴時期，也目睹後來新聞的黃金時代。面對新聞環境的墜落，言論的膚淺，我們知道這是對台灣社會最深層的毀滅。」

於是陳文茜約了當時的中天電視台董事長周盛淵見面，兩人都對台灣新聞媒體現況感到憂心，陳文茜提出了開《世界周報》的想法，並表示願意把主持費減半，以投資培訓優秀記者，組織團隊，讓周盛淵聽了感動不已，立即與陳文茜擊掌為盟。

陳文茜強調：「我相信一個工作只要用心，堅持，長久下來會對社會產生一定程度的影響。所有的掌聲都會停止，但知識、思考、趨勢，它們深深影響眾人。」這些年她與觀正遇見許多不幸與試圖解決不幸的人，一起和觀眾見證卡翠納的風暴、目睹中國京奧崛起、預言不幸的2008年金融海嘯，更擴大至《文茜的世界財經周報》，討論正義與貧富差距。

陳文茜也採訪過好幾位諾貝爾獎得主、天才院士、免疫醫療，遠赴巴黎大皇宮錄製節目，報導歷史性的巴黎氣候協定，並成為全球第一個受邀進入Coco Chanel生前公寓直播節目的主持人，這些肯定不僅只是屬於節目團隊的榮耀，更代表著：「你本以為孤寂的路，但只要堅持，相信它是對的，你會走出一條無與倫比的彩虹之路！」

(中時新聞網)