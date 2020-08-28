租屋族電費精打細算，夏天冷氣也捨不得多開，友網友分享，每天開冷氣到23度，兩個月的電費也才700多元，超便宜價格引發網友討論，直指關鍵是在「台電計費」，並羨慕哀嚎，這種房子找不到啊！

網友在臉書社團《女人說不完的故事》中分享，他一個人在外面租房子，每天都會開冷氣，只要在家就必開，而且冷氣設定溫度最高23度，最低可能會調到16度，這樣兩個月電費700元，電費是按台電計費，他覺得還蠻便宜的。

貼文引發網友熱議，「便宜到懷疑人生」、「冷氣這麼低溫，很便宜了」、「睡覺開2-4小時，電費就快5000，等夏天到都破萬」、「想問是哪牌的冷氣」、「老天啊，一輩子沒看過這種電費」、「住哪這麼便宜」。

許多網友點出關鍵是「台電計費」，外面租房子一度電多是5到7元計價，可以按照台電的價格來算，其實真的會便宜不少錢，因此網友也羨慕直喊，電費一度5元的路過，每個月幾乎都會破千，「台電計費，我找不到這種租屋啊！」

據了解，以台電店費計價是採取「用電度數分段計費」，簡單來說就是用電越多，每度電的價格就越貴，因此若房東租屋一間多戶，其實一度電收5、6元很正常，但若房東採一間一戶獨立電錶，電費相對來說就會比較便宜。

(中時新聞網)