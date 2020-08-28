新竹一名古姓網紅在懷孕期間，因為擔心身材變形、粉絲流失，而罹患產前憂鬱症，且因憂心影響胎兒而不敢服抗憂鬱藥物，最後由育禾婦幼中心以評估與治療，古姓網紅於懷孕36周後平安產子。

年約25歲的古姓網紅在懷孕後，擔心身材改變，沒人按讚及點閱，也害怕遭網友酸言酸語，而罹患嚴重產前憂鬱症，甚至導致子宮收縮不斷，古女也因憂心服用抗憂鬱劑及鎮定劑會影響胎兒健康，而決定停藥，反而使憂鬱症狀急速惡化。

育禾婦幼中心婦產科主任黃本湘醫師表示，根據衛福部107年抗憂鬱藥物使用人數統計，全台灣使用抗憂鬱藥物人數達1330204人，其中女性即有787379人，約14至23％懷孕婦女具有憂鬱症狀或罹患憂鬱症。黃本湘也指出，受到荷爾蒙變化影響，女性在生理期、懷孕、更年期時，較易出現焦慮、憂鬱等負面情緒，常見會影響食慾、睡眠，嚴重者會出現輕生念投。

黃本湘提醒，使用藥物治療產前憂鬱症須經由醫師評估，且不得在醫師指示下擅自停藥，以免導致孕婦、胎兒身心危險。此外，也可透過重覆式經顱磁刺激 (rTMS)來治療產前、產後憂鬱症，避免藥物影響懷孕、哺乳。

黃本湘也說，懷孕婦女若發現精神不集中、失眠、對有興趣的事物失去興趣，或是有失望、絕望、輕生等念頭，應盡早告知主治醫師，商量解決及治療方式，也可透過運動如瑜珈等，適度舒展身心，並預防憂鬱。

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