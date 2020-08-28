館長陳之漢今天凌晨2時許，於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，館長中槍送往長庚醫院救治，案發不久後，日前摸透館長長達5分鐘的23歲劉男自行投案，據了解，劉男鎖定館長直播，館長曾表示今天會出現在林口店，為了犯案他不斷喝酒壯膽，投案後還雇用2名律師陪同製作筆錄。

據悉，劉男認為館長日前在網路上污辱他，讓他被肉搜，因此懷恨在心，昨天晚上11時許從北市內湖戴著槍枝出發，前往林口報仇，為了犯案他除在家喝酒壯膽外，還叫計程車司機停在超商，下車到林口超商喝了三罐「黃色」色系的啤酒。

整起案件劉嫌共花了約3小時、3000元雇用計程車司機，投案後劉嫌非要等律師到場才要開口，而劉嫌酒測值0.25，今天上午約莫10時左右，兩位一男一女的律師抵達林口分局陪同劉嫌製作筆錄，劉嫌曾擔任過搬家工人，目前無業，因為劉嫌可聘請兩位律師 ，警方懷疑有幕後主使者，正進一步偵訊，要突破劉嫌心防。

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(中時 )