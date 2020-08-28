近日美國首次以「幫助中國軍方在南海修建人工島」為由，將24家大陸企業拉入「實體清單」，並對那些負責或參與陸方「在南海大規模填海、建設或軍事化的個人」施加簽證限制。《參考消息》今刊出評論文章，反問美國3個問題，奉勸美國當權政客還是別再拿「和平自由」當幌子來壓迫大陸。

文章稱，最近美國真是「拉單成癮」、「限簽成瘋」。美國總是不厭其煩地尋找各種理由將中國大陸企業及其他機構拉入「實體清單」，給一些中國大陸公民施加簽證限制。「至於證據或者正義？那是不存在的。」

以美國商務部長羅斯和國務卿蓬佩奧26日的聲明為例，在他們口中，美國再一次化身「和平自由衛士」，聲稱制裁的目的是「尊重所有國家的主權權益」、「致力按照國際法原則維護和平、捍衛海上自由」。

文章稱，暫且不論中國大陸在主權範圍內的相關建設如何侵犯了他國的主權，也先不提從未在南海動輒炫耀武力或者干涉他國的中國大陸如何破壞了地區和平，只要將美國嘴上的豪言，抑或「和平自由」，與其實際行動稍微聯繫在一起，就能發現簡直是「車禍現場」，讓人難以直視。

首先，文章諷刺，美國維護國際法？「美國張口閉口海洋法，自己卻未加入《聯合國海洋法公約》，是唯一尚未批准這項公約的主要發達國家。」美國一方面拒絕接受公約限制，另一方面又不願放棄既得利益，反而理直氣壯地對中國大陸說三道四，動輒指責「違法」、「違約」。這不就是赤裸裸的「雙標」？

其次，美國反對南海軍事化？美國整天馬不停蹄地往南海派遣各種先進艦機，就算在本國海軍疫情加劇的高峰期也不停歇，可謂「帶病」也要「秀肌肉」。這不是強權？不是賊喊捉賊嗎？

最後，美國維護南海和平？美國裝模作樣地拋出根據國際法，和平解決南海紛爭的言論，卻一邊堅持炫耀武力，一邊逼迫東南亞國家站隊、追隨美國對抗中國，在南海大搞「兩軍對壘」，破壞南海和平對話進程的氛圍。這不正是煽風點火？

文章譏諷，美國維護的「和平自由」，恐怕是美國大兵脅迫下的「和平」，和美國航母橫衝直撞的「自由」吧。而之所以此時借用南海問題制裁中國大陸，除了進一步向東南亞國家傳遞誤導信號、拼湊「對華包圍圈」之外，想必更有大選的考量。不過，逞一時口舌之快是容易，但奉勸美國當權政客還是別再拿「和平自由」當幌子。

(中時 )