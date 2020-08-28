館長陳之漢今（28日）凌晨2時許於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭劉姓嫌犯連開3槍，導致右手臂、右大腿及右小腿中彈，送醫後往林口長庚醫院開刀取彈，所幸意識清醒、送醫治療。不過館長中槍後還不忘開直播，引來反館人士在臉書砲轟之外，也讓人疑問中槍的第一時間，還開直播是什麼心態？

館長今凌晨遭劉姓嫌犯槍擊後，PTT鄉民就以「館長是不是該收斂點」為題，內文提及「直播打嘴砲大家都很開心，但命就是一條而已，沒了就沒了」。原PO認為嫌犯算是「警告式開槍」，並非真的要取館長性命，他表示館長時常對於時事作評論，像是評憲哥、太極武師等，更說道「今天只是四肢遭到槍擊，明天不會是胸口嗎」？

隨後更猜測館長康復後的日子，應該會藉此收斂許多，隨即問鄉民認為如何？而網友則是一面倒的回應，「檢討被害人?」、「檢討被害人，好棒歐」、「你再講下去就要挨槍子了，還不收斂一點」、「台灣已經淪落到言論自由要擔心被開槍了嗎?」

也有人質疑「受傷了不把精神放在救治處理，還開直播是什麼心態」？網友專業回應「直播可以存證，以及降低後續還有人繼續攻的機率」、「避免被二次襲擊」、「因為當時狀況危險啊」。另有臉書粉專「靠北館長」、「反館連盟陣線」等反館團體表示，館長做了最壞的示範，中槍後於直播中抽菸、亂丟菸蒂，對此感到不滿。

(中時新聞網)