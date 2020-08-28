今年財運不佳，趕緊換床單！人有三分之一時間睡在床上，選擇的床單顏色除了影響睡眠狀態，其實也有一股神秘的力量，可以左右我們能不能賺大錢。命理專家表示，5大工作族群選床單，皆有不同對應的色系，如果選錯了，恐怕會愈睡睡窮，讓你口袋空空，反之，選對完美床單顏色，就可準備發財了。

命理專家李行在《開運攻略》粉專指出，從風水角度來看，「床鋪」在臥房中為首要注意的部分；而「床單」又影響著卧室的整體氛圍。千萬不能忽視！他建議，選擇淺色系床單會比深色系床單來得好。因淺色讓人容易放鬆下來，更能符合休息的要求；深色或飽和度較高的色系，則讓人容易精神緊張，不利休息。因此床單顏色選不對，不僅影響我們的睡眠品質，還有可能會阻擋財運、越睡越窮！

李行依工作特性，針對5大類職業別，教大家挑選正確的床單顏色。

工作特性「滿滿能量、與人接觸」：紅色系、紫色系

業務部、公關部、客服部、生產部、發言人、公眾人物、餐飲人員、門市人員

工作特性「強硬態度、韌性強」：白色系、金色系

財務部、會計部、採購部、司法部、軍警、菜市場、醫療

工作特性「穩定、穩固、重視基礎」：黃色系

行政部、人事部、後勤單位、公家機關、學校、不動產

工作特性「隨時變化、流動性強」：藍色系、淺灰系

設計部、企劃部、研發部、物流部、美編、創作、演藝、消防

工作特性「不斷向前、按照準則執行」：淺綠色、咖啡色 文宣部、法務部、品管部、作家、小編、記者、中醫

(中時新聞網)