漢翔公司28日舉辦F-16維修中心成立典禮，蔡英文總統親臨主持，並視導F-16維修中心。漢翔公司總經理馬萬鈞會後受訪表示，籌組F-16維修中心國家隊時，接觸100多家廠商，很少有人問「能賺多少錢」，廠商在意的是「我修好的這些飛機將來是要來保衛國家安全」。

蔡總統任內積極推動國防自主，除通過向美國採購66架F-16V，並推動國內產業合作，爭取空軍委託維修中心業務，使台灣未來成為F-16的維修中心。同時立法院於審查購機特別預算條例時，即要求成立F-16亞洲維修中心之附帶決議。

為滿足F-16機隊妥善，經濟部公開遴選漢翔公司成為F-16維修中心主辦廠商，由政府與民間合作，籌組F-16維修中心國家隊，大幅縮短零組件須送回美國原廠檢修的期程，並維持高妥善率。

漢翔公司總經理馬萬鈞受訪表示，我國既有的140多架F-16戰機，目前正在漢翔公司進行性能提升為性能為更好的F-16V戰機，再加上未來新購的66架F-16V，我國未來將擁有數量高達200多架的機隊。

馬萬鈞說明，F-16維修中心成立之後，以現有F-16構改及新購F-16V戰機機隊維持費保守預估，30年產值約795億元，每年可創造就業人數600餘人，總計產業整體效益將達2000億元。

馬萬鈞提到，日前舉辦「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，有110家廠商出席，其中69家表達有意願並且有能力可以參與，後續將經過一系列的評鑑、考核遴選出最優廠商，漢翔也將協助國內廠商取得維修、製造零組件的資格，相信F-16維修中心未來前景可期。

馬萬鈞說，接觸100多家場廠商中，很少有人問「能賺多少錢」，所有廠商在意的是「我修好的這些飛機是要保衛國家及自己廠區安全」。大家是為了自己的安全、為了國家的安全來做這些事情，沒有人問「能賺多少錢」這些問題。

漢翔公司表示，F-16維修中心將可扶植國內航空相關產業，朝向技術移轉、系統層級架構、合作生產及國內組裝的目標邁進，帶動民間航空產業及周邊機械、材料、電子等相關產業技術的全面升級，進一步推升台灣攀登至國際航太供應鏈的更高階地位。

我國現有的140多架F-16戰機，正在漢翔公司進行性能提升，漢翔公司已經獲洛馬公司認證合格的種子教官有數十位，工程人員、技術人員合計共獲得洛馬公司數百張證照，這些優秀的專業人員都將成為F-16維修中心最堅實的技術團隊。

(中時 )