後疫情時代自行車運動新生活，雲朗觀光集團與巨大（9921）集團旗下捷安特旅行社共同合作，雲品溫泉酒店自9月1日起推出了2天1夜電動輔助自行車(eBike)日月潭環潭漫遊行程，4人成行每房最低40,888元起。

雲品表示，除體驗eBike的不同旅行方式外，更可造訪CNN票選世界最美的日月潭自行車道，以及3天2夜台灣公路最高點武嶺天堂路的電動輔助自行車(eBike)圓夢旅程規劃，透過騎乘eBike參訪南投地區特殊的人文與得天獨厚的地理景觀，更讓民眾從日月潭開始愛上騎車旅行。

與雲品溫泉酒店同樣坐落在日月潭的捷安特自行車生活服務站，未來除了持續合作推出更多貼心與專業的服務來滿足來到日月潭的每一顆心外，雲朗觀光集團與捷安特更會繼續攜手規劃騎乘自行車環台全程住宿雲朗觀光集團飯店的新國旅行程，迎來2021年的自行車旅遊年，透過雲朗觀光與捷安特的轉動，享受藝術文化與運動生活的洗禮。

雲朗觀光集團副總經理張倚蘭表示：「每一年我們用獨特有趣的方式去體驗台灣，今年要帶著雲品溫泉酒店的客人一起騎車迎向後疫情時代的運動生活。我們透過行程的規劃讓民眾愛上騎車，並且從會騎到愛騎，創造出許多契機讓民眾開始發現騎車美好，可能是路上的微風，也可能是山頭的美景，或是完賽挑戰的成就感。2020年我們將從台灣中心出發，由雲品與捷安特，讓消費者從日月潭開始愛上騎車旅行，這正是最適合推薦給國人慢遊台灣的方式。」

捷安特台灣總經理鄭秋菊表示，捷安特旅行社是台灣唯一自行車品牌公司專業自主經營的自行車旅遊服務者（合法旅行社）。成立至今己已經超過10年。以對待朋友的真誠態度與熱忱，豐富的實績經驗，深獲顧客好評，願景是成為全球自行車旅遊的最佳提供者。

鄭秋菊表示，此次與雲朗觀光共同合作就希望透過雙方的專業提供最周到細緻的服務，讓所有朋友們透過eBike跨越自行車騎乘障礙，輕鬆自在的享受充滿樂趣、富於挑戰的自行車旅遊；希望捷安特旅行社能成為每位想要從事自行車旅遊者可以放心交付的朋友，得以愉悅地感受自行車旅行的雋永魅力，盡情體驗自行車生活的不同暢快感受。

(工商 )