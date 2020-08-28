新任政風處長詹政曇今日仍缺席市議會，由副處長許金來代理列席備詢。（盧金足攝）

新任政風處長詹政曇未獲市長盧秀燕同意，雖在法部宣誓就職，仍無法出席議會，在辦公處待命。（盧金足攝）

台中市新上任政風處長詹政曇，從五日到市府報到，目前已20多天，民進黨市議員今日在議會質問法務部廉政署已主持宣誓典禮，為何市長還不承認，無黨籍議員陳清龍說，誰布達誰付薪津，盧秀燕面對民進黨圍攻表示，法務部提名權，台中市府有同意權，所以市府等待協商，但務部比較忙，沒時間協商，「像極了愛情！」

市議會今日舉行臨時會，一開議，民進黨議員何敏誠、陳世凱等人表示，詹政曇是由中央法務部發布的處長，要求市長盧秀燕不要使性子，要有胸襟，要讓新政風處長列席，還用副處長許金來到議會？

市議員林德宇強調，25日法部已為政風處長宣誓就職，由廉政署派任，但來議會備詢的仍由副處長代理，不見政風長公文假單來議會。

國民黨市議員李中說，議會不該干擾介入市長人事裁決權，如果市長認同一位沐猴而冠的人，這也是不該管到市長的權利，中央和台中市府去協商，和議會無關，議會不應去煩惱。

盧秀燕對詹政曇人事案，釋出與法務部協商的訊息，她說，正等待法務部來協商，但法務部比較忙，目前沒時間協商，「像極了愛情！」

盧秀燕強調，政風處長法務部有提名權，台中市府有同意權，林汝洲議員也力挺盧秀燕這是面子問題，台中市府要撐住， 要維持台中市府第尊嚴。

市議員陳清龍等人表示，法務部沒有溝通過，多溝通和了解，但中央誰派就誰，如果台中市府有薪津給付，叫法務部長發薪水，誰布達達誰付薪水。

擔任主席的議長張清照裁示，「請市府妥善處理」，但議事堂為政風處長是否上任吵翻天，張清照在上午10點5分緊急裁決休息10分鐘，10分鐘後藍綠繼續為「政風處長」是否上任開始炮聲隆隆。

議會最後裁決，請市府官員依規定完成請假程序，依法置辦。

(中時 )