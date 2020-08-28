臺企銀（2834）配合政府政策宣示6大核心產業發展、國際鏈結布局、扶持企業創新與升級轉型，下半年推出「兆元振興」融資方案貸款，並舉辦全行教育訓練視訊會議。開辦1個月以來，已協助2861家企業順利取得融資額度，方案申貸期限至明年6月底止。

新冠肺炎疫情改變全球經濟既有格局，國與國間生產網路與全球供應鏈中斷，影響醫療衛生條件相對落後國家，並重創各國加工出口製造業。台灣對此嚴峻態勢積極採取防疫措施，財政部號召9家公股行庫推出「兆元振興」融資方案，協助產業復甦、提振經濟。

臺企銀表示，「兆元振興」融資方案貸款開辦1個月來，臺企銀已協助2861家企業順利取得融資額度，滿足企業進行國際布局、創新及轉型升級的資金需求，在後疫情時期全力發揮政策銀行的角色，攜手企業讓台灣成為未來全球經濟關鍵力量。

臺企銀多年來致力扶植中小企業成長與茁壯，伴隨業主世代傳承與轉型，並積極配合政府政策推動辦理各項專案貸款，以「融資、投資、輔導」並重精神，打下穩健的在地經營基礎，擁有厚實的中小企業客群。

臺企銀因應疫情態勢提出「情義相挺」措施，協助企業度過難關。依金管會銀行局統計，截至7月辦理紓困振興貸款核准戶數已逾2.4萬戶，並在金管會第一階段「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中獲頒件數、金額、效率3大獎項。

(時報資訊)